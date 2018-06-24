В Верховной раде прогнозируют социальный «взрыв» на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) требует повысить цену на газ для населения.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На Украине может произойти социальный «взрыв», если повысят цены на газ для населения, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Верховной рады и лидера фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко.

Международный валютный фонд (МВФ) требует повысить цену на газ.

По словам Бойко, диалог между Киевом и МВФ отсутствует, организация лишь диктует свои условия. Он подчеркнул, что страны, пренебрегшие своими национальными интересами и последовавшие рекомендации МВФ, столкнулись с социальными протестами.

Депутат призвал власти Киева пересмотреть программу сотрудничества с МВФ и приложить усилия на развитие экономики. По словам Бойко, необходимо снизить тарифы и налоги, чтобы вдохнуть жизнь в промышленность.