В Верховной раде прогнозируют социальный «взрыв» на Украине

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На Украине может произойти социальный «взрыв», если повысят цены на газ для населения, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Верховной рады и лидера фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко.
Международный валютный фонд (МВФ) требует повысить цену на газ.
По словам Бойко, диалог между Киевом и МВФ отсутствует, организация лишь диктует свои условия. Он подчеркнул, что страны, пренебрегшие своими национальными интересами и последовавшие рекомендации МВФ, столкнулись с социальными протестами.
Депутат призвал власти Киева пересмотреть программу сотрудничества с МВФ и приложить усилия на развитие экономики. По словам Бойко, необходимо снизить тарифы и налоги, чтобы вдохнуть жизнь в промышленность.
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