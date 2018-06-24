В соцсетях пользователи раскритиковали реверанс Терезы Мэй

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Фото: соц сети
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В социальных сетях пользователи раскритиковали странные реверансы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание The Independent, во время недавнего визита принца Уильяма в реабилитационный центр в графстве Ноттингемшир, где также присутствовала глава правительства, она поприветствовала члена королевской семьи очень низким реверансом, что смотрелось «как-то странно».
Также издание отметило, что Тереза Мей не впервые делает такие «курьезные» реверансы.
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