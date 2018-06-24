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На трассе Омск – Новосибирск фура из Челнов столкнулась с большегрузом из Белоруссии

Татар-информ

24 июня 2018, 12:55

Происшествия

Под Петербургом деревянная скульптура насмерть придавила ребенка

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Фото: соцсети

Инцидент произошел на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Под Петербургом деревянная скульптура насмерть придавила восьмилетнего ребенка, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Расследованием инцидента заняты сотрудники СК.

Как сообщают пользователи социальных сетей, на мальчика упала скульптура Бабы Яги из Лукоморья.

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