Под Петербургом деревянная скульптура насмерть придавила ребенка

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Под Петербургом деревянная скульптура насмерть придавила восьмилетнего ребенка, сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Расследованием инцидента заняты сотрудники СК.
Как сообщают пользователи социальных сетей, на мальчика упала скульптура Бабы Яги из Лукоморья.
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Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.
Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.
Парковка для автодомов находится на территории «Казанской ярмарки».
По предварительной информации, в ДТП погиб один человек.
24 июня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.
24 июня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.
В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.
Автомобиль «Дэу Нексия» получил серьезные повреждения, а женщину увезли в больницу медики.
До недавнего времени в Казани перелом шейки бедра можно было приравнять к смертному приговору.
ДТП произошло неподалеку от деревни Изгары.
Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта