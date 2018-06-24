В Казань приехали девять кемперов с колумбийскими болельщиками

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Фото: Ильнар Тухбатов
(24 июня, Казань, «Татар-информ»). Сегодня, в преддверии матча Польши и Колумбии, в Казань приехали 11 авдотомов, 9 из которых арендовали колумбийские болельщики.
Площадка для парковки автодомов была специально создана в рамках проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 на территории «Казанской ярмарки».
С одного кемпера ежесуточно взимается плата в 600 рублей, с каждого жителя автодома — 250 рублей в сутки.
Для автотуристов работает медпункт, территория находится под охраной и видеонаблюдением, предоставляется доступ к беспроводному Интернету. Обеспечено водоснабжение и подключение к электричеству. С территории осуществляется вывоз мусора, также был оборудован стационарный санузел в здании «Конгресс центра».
Всего на территории «Казанской ярмарки» могут разместиться не менее 50 автодомов на двух основных площадках.
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