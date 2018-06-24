США вернули около 500 детей родителям-мигрантам

20 июня глава США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов, нелегально пересекших границу США.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Власти Соединённых Штатов вернули 522 детей родителям, с которыми их разделили в рамках политики нулевой терпимости.

Сообщает РБК со ссылкой на сайт Министерства внутренней безопасности США.

Министерство заявило, что в дальнейшем детей будут отправлять в места временного содержания только в тех случаях, когда невозможно будет установить семейные связи или же когда родственники являются преступниками и могут представлять угрозу для ребенка.

20 июня глава США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов, нелегально пересекших границу США.