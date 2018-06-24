По предварительной информации, в ДТП погиб один человек.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На трассе Омск – Новосибирск фура из Челнов столкнулась с большегрузом из Белоруссии, сообщили пользователи социальных сетей.

По чьей вине произошло ДТП, пока не установлено. Очевидцы написали в социальных сетях, что в аварии погиб один человек.