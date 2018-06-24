Инцидент случился в городе Вупперталь на западе страны.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Из-за взрыва в жилом доме в Германии пострадали пять человек, сообщает ТАСС.

Инцидент случился в городе Вупперталь на западе страны. Взрыв практически полностью разрушил здание.

Правоохранители не исключают, что в доме все еще могут находиться люди. Поисковые работы осложняет тот факт, что пожарные не могут войти в постройку из-за опасности дальнейшего обрушения.

В данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Специалистам пока не удалось установить причину взрыва.