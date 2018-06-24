(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Из-за взрыва в жилом доме в Германии пострадали пять человек, сообщает ТАСС.
Инцидент случился в городе Вупперталь на западе страны. Взрыв практически полностью разрушил здание.
Правоохранители не исключают, что в доме все еще могут находиться люди. Поисковые работы осложняет тот факт, что пожарные не могут войти в постройку из-за опасности дальнейшего обрушения.
В данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Специалистам пока не удалось установить причину взрыва.
In der Nacht ist in #Wuppertal aus noch unbekannten Gründen ein Haus explodiert. Die #Feuerwehr ist immer noch dabei die Flammen zu löschen. pic.twitter.com/BHDhvzTKcH— Isabelle Kurz (@Isabelle_Kurz) 24 июня 2018 г.
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