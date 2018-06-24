МИД Приднестровья раскритиковало резолюцию о выводе российских миротворцев

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских миротворцев с территории республики, сообщают «Известия».
Игнатьев подчеркнул, что без мнения Тирасполя никакие изменения в формате миротворческой операции не могут быть внесены.
Также в ведомстве добавили, что на территории непризнанной республики нет российских военных, кроме миротворческих сил.
22 июня ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории непризнанной республики.
Миротворцы были введены на территорию ПМР в 1992 году в рамках соглашения об урегулировании конфликта в регионе, которое было подписано президентами России и Молдавии.
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