МИД Приднестровья раскритиковало резолюцию о выводе российских миротворцев

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев подчеркнул, что без мнения Тирасполя никакие изменения в формате миротворческой операции не могут быть внесены.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских миротворцев с территории республики, сообщают «Известия».

Игнатьев подчеркнул, что без мнения Тирасполя никакие изменения в формате миротворческой операции не могут быть внесены.

Также в ведомстве добавили, что на территории непризнанной республики нет российских военных, кроме миротворческих сил.

22 июня ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории непризнанной республики.

Миротворцы были введены на территорию ПМР в 1992 году в рамках соглашения об урегулировании конфликта в регионе, которое было подписано президентами России и Молдавии.