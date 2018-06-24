В Киеве владелец ресторана начал стрелять по посетителям

В результате инцидента один мужчина погиб, еще двое доставлены в больницу.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Киеве 60-летний владелец ресторана начал стрелять по посетителям, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, между ресторатором и несколькими мужчинами и женщинами произошла перепалка. В какой-то момент оскорбленный владелец заведения достал ПМ и напал на клиентов.

По предварительной информации, инцидент произошел в кафе-баре «Арго» на Оболонской набережной. В результате случившегося один из посетителей погиб на месте, еще двое госпитализированы с ранениями.