Врачи РКБ в 2018 году поставили на ноги 10 долгожителей после перелома шейки бедра

До недавнего времени в Казани перелом шейки бедра можно было приравнять к смертному приговору.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Медики Республиканской клинической больницы в 2018 году прооперировали и поставили на ноги десятерых долгожителей с переломами шейки бедра. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением травматологии №1 РКБ Гамиль Гарифулов.

«Для пациентов такого возраста с подобными переломами самое главное – вовремя прооперировать. Любое промедление может неблагоприятно отразиться на здоровье. Поэтому в нашей клинике помощь оказывается в полном объеме и круглосуточно», – объяснил специалист.

К примеру, 1 января 2018 года врачи РКБ заменили сустав 101-летнему Шафику Мустакимову.

«Его доставили к нам в Травмацентр 31 декабря. После небольшой предоперационной подготовки первого января мы его прооперировали – поставили эндопротез тазобедренного сустава. На второй день пациент садился на кровать, а на третий – начал аккуратно ходить», – рассказал Гамиль Гарифулов.

По словам заведующего отделением, 70 процентов пожилых людей с переломом шейки бедра без операции уходят из жизни в первый год.

«В таком возрасте шейка бедра практически никогда не срастается. Поэтому чтобы сустав двигался полноценно, необходимо заменить его на металлический протез. Человек в таком случае ходить сможет уже с первых дней», – добавил специалист.

Так, в 2015 году в РКБ со тяжелым переломом попали шесть долгожителей, в 2016 – 10, в 2017 – 15. Медики признаются, что раньше после таких травм у пожилых людей практически не было шансов вернуться к полноценной жизни.