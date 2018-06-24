«Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили десятки тысяч выпускников

Торжество также посетили иностранные болельщики, которые остались под большим впечатлением.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Почти 45 тысяч выпускников отметили праздник «Алые паруса», сообщает РИА Новости.

«Алые паруса» прошли в ночь с 23 на 24 июня. На торжество приехали выпускники из 30 регионов России и шести других стран.

С десяти вечера началась музыкальное шоу, в котором приняли участие известные исполнители: Виктория Дайнеко, Alekseev, «Каста», Quest Pistols Show, Алсу и др.

В полночь началось мультимедийное шоу, кульминацией которого стало появление бригантины с алыми парусами.

Праздник также посетили иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Колумбиец Хулиан рассказал, что не был никогда на таком мероприятии и что это «огромное счастье» — посетить такое торжество.