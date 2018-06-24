Из-за урагана в центральном районе Барнаула ввели режим ЧС

Несколько поселков, пострадавшие во время урагана, до сих пор остаются без электричества.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Из-за обрушившегося на Барнаул урагана в центральном районе города ввели режим ЧС, сообщает РИА Новости.

Несколько поселков, пострадавшие во время урагана, остались без электричества. Власти города обещают восстановить линии электропередачи к обеду сегодняшнего дня.

Также вышла из строя насосная станция № 8 Водоканала. Чтобы провести ремонтные работы, водоснабжение будет отключено в некоторых частях города. Восстановить водоснабжение также планируют к утру.

В результате разбушевавшейся стихии попадали почти сотня деревьев. Все магистрали к настоящему моменту уже очистили от последствий.