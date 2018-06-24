Главное
Стараясь не сбить пешехода, водитель иномарки в Казани вылетел в дерево

Татар-информ

24 июня 2018, 10:13

Происшествия

У самолета, летевшего из Новосибирска в Анталью, отказал двигатель

Рекомендуем

Фото: соцсети

Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Казахстана.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). У самолета, летевшего из Новосибирска в Анталью, отказал двигатель, сообщается на странице Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Экипаж турецкого «Боинга-737» авиакомпании «Пегасус» принял решение экстренно посадить воздушное судно в аэропорту «Атырау» в Казахстане.

На борту самолета находились 190 пассажиров. Никто не пострадал.

Следующая новость

Стараясь не сбить пешехода, водитель иномарки в Казани вылетел в дерево
Новости дня
11:22
Болельщики должны распечатать купленный билет только в билетном центре

В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.

11:21
В Киеве владелец ресторана начал стрелять по посетителям
11:10
МИД Приднестровья раскритиковало резолюцию о выводе российских миротворцев
10:55
Стараясь не сбить пешехода, водитель иномарки в Казани вылетел в дерево

Автомобиль «Дэу Нексия» получил серьезные повреждения, а женщину увезли в больницу медики.

10:54
Врачи РКБ в 2018 году поставили на ноги 10 долгожителей после перелома шейки бедра

До недавнего времени в Казани перелом шейки бедра можно было приравнять к смертному приговору.

10:34
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили десятки тысяч выпускников
10:33
В Чистопольском районе «Лада» вылетела в поле и перевернулась несколько раз

ДТП произошло неподалеку от деревни Изгары.

10:14
Из-за урагана в центральном районе Барнаула ввели режим ЧС
10:13
У самолета, летевшего из Новосибирска в Анталью, отказал двигатель
10:00
Владелица ресторана объяснила отказ обслужить пресс-секретаря Президента США
09:26
В Верхнем Услоне состоялась экологическая акция «Вторая жизнь бумаги»

Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры.

08:20
В Университете Иннополис стартовала Всероссийская робототехническая олимпиада

Состязание собрало более 500 юных робототехников из 50 регионов России.

07:22
В гробнице в Китае нашли останки вымершего гиббона
06:44
В Тетюшском районе торжественно вручили аттестаты выпускникам

Четырнадцать одиннадцатиклассников из 104 стали медалистами.

05:18
Соперник Эрдогана собрал в Стамбуле пятимиллионный митинг
04:31
В Елабуге вручили медали лучшим выпускникам

В этом году со школой в Елабужском районе прощаются 364 выпускника.

03:12
Кудрин счел «бумажными» претензии Рособрнадзора к Шанинке
02:26
Впервые в Елабуге прошел рок-фестиваль «Живой звук. Проба сил»

Мероприятие объединило молодых музыкантов из четырех городов Татарстана.

01:52
В Заинске отпраздновали Сабантуй

Праздник плуга открылся конными скачками на городском ипподроме.

01:32
РФ и ОПЕК согласовали рост добычи на миллион баррелей в сутки
00:26
Испанский дирижер фестиваля Рахманинова в Казани признался, что считает себя русским

В ГБКЗ под руководством Сесара Альвареса Симфонический оркестр РТ исполнил произведения Рахманинова и Шостаковича.

00:14
Число пострадавших при взрыве в Эфиопии выросло до 156 человек
23.06 23:41
В Барнауле прогулочный теплоход столкнулся с мостом
23.06 23:22
В Сети появилось видео обрушившегося на Барнаул урагана
23.06 23:00
В Тетюшском районе состоялись Атрясские чтения

Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей.

События

24 июняАйда в Казань: Топ-10 мест, куда обязательно нужно сходить, оказавшись в столице Татарстана

23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить

23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани

22 июня«Четвертый татарин» Фаттахов: что известно о новом министре по делам молодежи Татарстана

22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики

22 июняЖители «Салават Купере» два года ведут войну с ворами и вандалами

22 июняИспанская пресса: Наша сборная столкнулась с Ираном в Казани – городе мусульман