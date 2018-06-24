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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). У самолета, летевшего из Новосибирска в Анталью, отказал двигатель, сообщается на странице Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
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