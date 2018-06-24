Владелица ресторана объяснила отказ обслужить пресс-секретаря Президента США

Рекомендуем
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон объяснила свое решение выгнать из своего заведения пресс-секретаря Президента США Сару Сандерс, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.
По информации издания, Стефани Вилкинсон заявила, что Сандерс работает на «бесчеловечную» администрацию и защищает политику, которую проводит Дональд Трамп.
Издание отмечает, что несколько сотрудников Вилкинсон являются людьми нетрадиционной ориентации и хозяйка ресторана сделала это из-за недовольства своих сотрудников указом Трампа, который запрещает идти на службу в армию трансгендерам.
Следующая новость
В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.
Автомобиль «Дэу Нексия» получил серьезные повреждения, а женщину увезли в больницу медики.
До недавнего времени в Казани перелом шейки бедра можно было приравнять к смертному приговору.
ДТП произошло неподалеку от деревни Изгары.
Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры.
Состязание собрало более 500 юных робототехников из 50 регионов России.
Четырнадцать одиннадцатиклассников из 104 стали медалистами.
В этом году со школой в Елабужском районе прощаются 364 выпускника.
Мероприятие объединило молодых музыкантов из четырех городов Татарстана.
Праздник плуга открылся конными скачками на городском ипподроме.
В ГБКЗ под руководством Сесара Альвареса Симфонический оркестр РТ исполнил произведения Рахманинова и Шостаковича.
Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани