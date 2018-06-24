Владелица ресторана объяснила отказ обслужить пресс-секретаря Президента США

Хозяйка ресторана заявила, что пресс-секретарь работает на «бесчеловечную» администрацию.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон объяснила свое решение выгнать из своего заведения пресс-секретаря Президента США Сару Сандерс, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, Стефани Вилкинсон заявила, что Сандерс работает на «бесчеловечную» администрацию и защищает политику, которую проводит Дональд Трамп.

Издание отмечает, что несколько сотрудников Вилкинсон являются людьми нетрадиционной ориентации и хозяйка ресторана сделала это из-за недовольства своих сотрудников указом Трампа, который запрещает идти на службу в армию трансгендерам.