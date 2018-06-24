Состязание собрало более 500 юных робототехников из 50 регионов России.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Университете Иннополис стартовала Всероссийская робототехническая олимпиада, собравшая более 500 школьников и студентов из 50 регионов страны, в том числе свыше 30 представителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

На церемонии открытия юных робототехников поприветствовали вице-премьеры республики – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, а также ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. Глава Минсвязи Татарстана призвал всех попробовать свои силы в поступлении в Университет Иннополис.

В 60 региональных этапах олимпиады приняли участие более 10 тысю человек, которые соревновались между собой в командном зачете по 14 различным категориям. В этом году к постоянным дисциплинам, таким как футбол роботов, сервисные и промышленные, автотранспортные, водные и летательные роботы, добавились манипуляционные и мобильные интеллектуальные робототехнические системы.

Университет Иннополис является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором национального этапа соревнования – Всероссийской робототехнической олимпиады с 2014 года. По итогам последней вуз сформирует подготовит сборную России по робототехнике для участия во всемирной олимпиаде, которая состоится в ноябре в Таиланде.