Рекомендуем
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Университете Иннополис стартовала Всероссийская робототехническая олимпиада, собравшая более 500 школьников и студентов из 50 регионов страны, в том числе свыше 30 представителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
На церемонии открытия юных робототехников поприветствовали вице-премьеры республики – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, а также ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. Глава Минсвязи Татарстана призвал всех попробовать свои силы в поступлении в Университет Иннополис.
В 60 региональных этапах олимпиады приняли участие более 10 тысю человек, которые соревновались между собой в командном зачете по 14 различным категориям. В этом году к постоянным дисциплинам, таким как футбол роботов, сервисные и промышленные, автотранспортные, водные и летательные роботы, добавились манипуляционные и мобильные интеллектуальные робототехнические системы.
Университет Иннополис является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором национального этапа соревнования – Всероссийской робототехнической олимпиады с 2014 года. По итогам последней вуз сформирует подготовит сборную России по робототехнике для участия во всемирной олимпиаде, которая состоится в ноябре в Таиланде.
Следующая новость
Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры.
Состязание собрало более 500 юных робототехников из 50 регионов России.
Четырнадцать одиннадцатиклассников из 104 стали медалистами.
В этом году со школой в Елабужском районе прощаются 364 выпускника.
Мероприятие объединило молодых музыкантов из четырех городов Татарстана.
Праздник плуга открылся конными скачками на городском ипподроме.
В ГБКЗ под руководством Сесара Альвареса Симфонический оркестр РТ исполнил произведения Рахманинова и Шостаковича.
Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей.
В своем видео Кевин Эстебан Ривера Бермудес высмеял манеру бразильского футболиста падать на газон при любой возможности.
Пожар в небольшом бревенчатом доме в селе Акзегитово Зеленодольского района республики произошел поздно ночью в субботу, 23 июня.
Нижнекамец Шафигуллин задрафтован командой «Лос-Анджелес Кингс».
Игра второго тура группового этапа чемпионата мира между поляками и колумбийцами пройдет в Казани 24 июня.
Главный тренер сборной Польши прокомментировал расклад сил перед матчем против колумбийской команды в Казани.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани