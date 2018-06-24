В гробнице в Китае нашли останки вымершего гиббона

Ранее неизвестный вид получил имя Junzi imperialis, «Императорский благородный муж».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В 2004 году археологи нашли в древней столице Китая Сиане (провинция Шэньси) гробницу знатной дама III века до нашей эры – возможно, бабушки императора Цинь Шихуанди госпожи Ся. В ней помимо костей других животных был обнаружен частично сохранившийся череп гиббона, принадлежавший особи ранее неизвестного вида Junzi imperialis, пишет N+1 со ссылкой на журнал Science.

Сейчас гиббоны обитают только на юго-западе Китая, но еще несколько веков назад они водились и в центре страны. В первом тысячелетии до нашей эры эти обезьяны считались символами «благородных мужей» и нередко содержались в качестве прирученных животных в домах знати. Однако останки гиббонов, которые могли найти ученые, были очень фрагментарны, и определить по ним таксономическую принадлежность было невозможно.

В гробнице были найдены кости не только гиббона, но и других диких и домашних животных, в том числе рыси, леопарда и гималайского медведя. Исследователи из Великобритании, США и КНР под руководством Самуэля Терви из Лондонского зоологического общества решили выяснить видовую принадлежность обезьяны.

Ученые не могли прибегнуть к ДНК-анализу по ряду причин, в том числе и потому, что в субтропическом климате ДНК сохраняется плохо. Из-за этого они решили ограничиться морфологическими исследованиями черепа. Измерения показали, что животное относилось к неизвестному вымершему роду и виду гиббонов. Они были названы соответственно Junzi и Junzi imperialis («Благородный муж» и «Императорский благородный муж»).

Исследователи предположили, что исчезновению данного вида поспособствовали люди. Они расширяли города, сводили леса и держали обезьян в качестве прирученных животных, что сокращало их популяцию.