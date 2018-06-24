Соперник Эрдогана собрал в Стамбуле пятимиллионный митинг

В воскресенье, 24 июня, в Турции пройдут выборы Президента и парламента.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Основной соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных выборах Президента Турции, кандидат от кемалистской Народно-республиканской партии Мухаррем Индже выступил в Стамбуле на пятимиллионном митинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Cumhuriyet.

Индже пообещал сразу же после победы отменить действующий после завершившейся провалом попытки путча в 2016 году режим чрезвычайного положения, восстановить разорванные в 2012-м дипломатические отношения с Сирией и вернуть домой беженцев из этой страны, отмечает газета Sabah.

Параллельно действующий Президент Эрдоган провел в Стамбуле пять других митингов. Ожидается, что оба политика проголосуют сегодня именно в бывшей столице Турции.

Всего в президентской гонке участвуют шесть кандидатов. Однако помимо Эрдогана и Индже шансы набрать заметное число голосов есть только у Мерал Акшенер, представляющей консервативную «Хорошую партию», и у сидящего в тюрьме Селахаттина Демирташа – лидера курдской Партии демократии народов.

В проходящих одновременно с президентскими выборах в Великое национальное собрание Турции участвуют 11 политических партий.