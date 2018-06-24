В Елабуге вручили медали лучшим выпускникам

В этом году со школой в Елабужском районе прощаются 364 выпускника.

(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В субботу во всех школах Елабуги прошли выпускные вечера. В этом году с учебой в школе прощаются 364 человека.

С утра в учебных заведениях прошли торжественные линейки. По традиции гулянья растянулись на всю ночь. Только одна из школ города в этом году отказалась от организации вечеринки в кафе или ресторане.

Отличники же собрались в учебном центре «Кама», где им вручили медали за успехи в учебе. Всего в этом году в Елабуге насчитывается 32 медалиста. Как отметили в Управлении образования, в этом году их стало больше. Кроме того, четыре выпускника набрали 100 баллов по русскому языку и один – по информатике. А еще елабужане улучшили показатели ЕГЭ по базовой математике и химии.

«Средние показатели по ЕГЭ у нас улучшились, все выпускники экзамены сдали, двоечников нет. Это наша общая заслуга», – заметил начальник Управления образования Ривал Зарипов.

Екатерина Козырева, победительница многих олимпиад и одна из стобалльников по ЕГЭ, призналась, что хочет поступить на факультет иностранных языков. По ее словам, в день прощания со школой она испытывает смешанные чувства, но грустить не собирается: Екатерина точно знает, чем займется после праздничного вечера. «После выпускного я хочу наконец-то выспаться и отдохнуть. В течение года столько всего было, столько волнений и переживаний, что хочется хоть немного расслабиться», – пояснила выпускница.

Среди медалистов традиционно было много девушек, а вот юношей было всего трое. Помимо медалей выпускникам вручили памятные подарки от имени главы района – красочные книги об истории России.