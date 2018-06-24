Впервые в Елабуге прошел рок-фестиваль «Живой звук. Проба сил

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(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Музыкальные коллективы из четырех городов Татарстана приняли участие в рок-фестивале «Живой звук. Проба сил» в Елабуге. Событие было организовано в Александровском парке – в таком формате фестиваль прошел впервые.
Здесь выступили музыкальные группы из Елабуги, Чистополя и Набережных Челнов, а хедлайнером стала группа «Ветер» из Менделеевска. Все коллективы молоды, некоторые их участники еще учатся в школе.
Идейный вдохновитель фестиваля – известный в Елабуге джазовый музыкант Владимир Бессмертных, который играет также и рок-музыку. По его мнению, сегодня молодежь нужно привлекать к живой музыке, тем более что среди молодых музыкантов очень много талантливых ребят.
«Сегодня у молодежи разные темы, больше стилей, мироощущение намного шире. У этих молодых ребят много интересных жанров, по-моему, у них все здорово получается. Их музыка развивается и меняется каждый день», – отметил музыкант.
Кто-то на фестиваля исполнил песни собственного сочинения, кто-то представил современную обработку уже известных хитов. Из Чистополя в Елабугу приехали сразу три музыкальные группы, в том числе – женская группа «Спектрум». Школьницы собрали свой коллектив три года назад. «"Спектрум" переводится как радуга, так как мы играем музыку разных жанров. Рок люблю, потому что это музыка, которая заряжает позитивом, она подпитывает особой жизненной энергетикой. Когда играет чисто женский коллектив, люди по-другому смотрят, но это наша изюминка. Люди думают, что девчонки не могут играть рок, но это не так. Мы это докажем своим выступлением», – заметила участница группы Анна Тукова.
Бессмертных убежден, что такие фестивали помогают развиваться молодым группам. Кроме того, в этом году в Елабуге при поддержке Управления культуры и руководства города планируется открыть музыкальную студию, где талантливая молодежь города сможет бесплатно записывать свои треки.
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