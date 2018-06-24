Число пострадавших при взрыве в Эфиопии выросло до 156 человек

Террорист бросил гранату в сторону трибуны, с которой выступал новый Премьер Абий Ахмед.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Число жертв взрыва в столице Эфиопии Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек, один из них погиб. Об этом в своем Twitter’е сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.

По его данным, 50 пострадавших проходят медицинский осмотр, пять из них уже осмотрены и отправлены по домам. Состояние восьмерых раненых расценивается как тяжелое.

Во время митинга, на котором выступал новый Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, террорист бросил гранату в сторону трибуны. Сам глава Правительства не пострадал, отмечает РИА Новости.

По информации газеты Reporter Ethiopia, после покушения на Премьера задержаны девять сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комиссии столицы.