Число пострадавших при взрыве в Эфиопии выросло до 156 человек

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Число жертв взрыва в столице Эфиопии Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек, один из них погиб. Об этом в своем Twitter’е сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.
По его данным, 50 пострадавших проходят медицинский осмотр, пять из них уже осмотрены и отправлены по домам. Состояние восьмерых раненых расценивается как тяжелое.
Во время митинга, на котором выступал новый Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, террорист бросил гранату в сторону трибуны. Сам глава Правительства не пострадал, отмечает РИА Новости.
По информации газеты Reporter Ethiopia, после покушения на Премьера задержаны девять сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комиссии столицы.
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