Испанский дирижер фестиваля Рахманинова в Казани признался, что считает себя русским

ОбществоКультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В казанском Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся третий концерт VIII международного фестиваля фортепианной музыки имени Сергея Рахманинова «Белая сирень».
Вечер прошел при полном аншлаге. Более того, чтобы вместить всех желающих, в зрительном зале установили дополнительные стулья. К слову, в этом году организаторы немного перенесли календарные сроки фестиваля, приурочив его к чемпионату мира по футболу.
«Я люблю футбол, очень. Не могу назвать себя фанатом, но я люблю футбол и смотрю его постоянно. Хотя, признаюсь, сейчас все эти шумные мероприятия мне не очень нравятся, потому что много народа, суеты... Но, конечно, это красиво, – признался дирижер испанского происхождения Сесар Альварес, под управлением которого Государственный симфонический оркестр РТ выступал этим вечером. – Я считаю себя более чем наполовину русским человеком (Альварес с 2001 года работает в России, руководя оркестрами в различных регионах – прим. Т-и), и чемпионат – это отличная возможность показать нашу страну миру. Особенно в связи с тем, что в последние годы на западе преобладает неправильная тенденция в отношении мнения о России. И такой возможности я рад», – подчеркнул дирижер, являющийся давним другом музыкального коллектива.
А вот футбольные фанаты, отметил Альварес, вряд ли пришли бы на концерт музыки Шостаковича и Рахманинова, даже приуроченный к чемпионату мира.
«Они не могут прийти на такой концерт – им не до этого», – уверен дирижер, сам впервые принимающий участие в культурной программе, приуроченной к глобальному спортивному событию.
Под руководством Сесара Альвареса ГСО РТ в этот вечер исполнил в первом отделении концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. Солистами стали известные российские пианисты Дмитрий Маслеев и Полина Осетинская (интервью с молодым артистом, открытием международного конкурса Чайковского в 2015 году Дмитрием Маслеевым можно будет прочесть на сайте «События» на предстоящей неделе).
Бурными овациями зрители дважды возвращали Полину Осетинскую на сцену после первого отделения. Во втором в исполнении музыкального коллектива, преображенного восемь лет назад его художественным руководителем и главным дирижером Александром Сладковским, прозвучали произведения Рахманинова, в том числе симфоническая фантазия «Утес» и поэма «Остров мертвых». Восторженная публика снова напросилась на бис, но даже после этого еще несколько минут аплодировала стоя.
«У вас оркестр с очень глубоким характером. Самая важная работа, которую Александр [Сладковский] сделал здесь за восемь лет, – создал оркестр с уникальным звуком. Это оркестр, который можно узнать по звучанию, даже если не скажут, кто играет. Мы играем вместе уже много лет, каждый раз исполняли разный репертуар, и с течением времени музыканты еще больше укрепляют свои навыки и важные элементы, которые и без того уже присущи этому оркестру. Коллектив становятся все сильнее. Кроме того, у оркестра уникальная дисциплина. Это очень важно. Это дает возможность работать спокойно во всех моментах, которые необходимы», – прокомментировал Сесар Альварес взаимодействие с музыкантами Татарстана.
Программа концерта, по его словам, была создана совместно с Александром Сладковским и прежде коллективом не исполнялась.
К слову, как и Государственный симфонический оркестр РТ, фестиваль фортепианной музыки имени Рахманинова «Белая сирень» был создан Александром Сладковским. За семь предыдущих лет его гостями стали более 40 выдающихся пианистов современности из десяти стран мира. В этом году в числе участников фестиваля – дирижер Юрий Башмет, пианист-виртуоз Денис Мацуев, финский пианист Олли Мустонен и другие.
Через месяц, 26 и 27 июля, коллективу предстоят гастроли во Францию, где оркестр вместе с Денисом Мацуевым примет участие в Международном фестивале фортепианной музыки в Ла-Рок-д’Антерон.
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