В Верхнем Услоне состоялась экологическая акция «Вторая жизнь бумаги»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Прихожане одной из мечетей Верхнеуслонского района организовали экологическую акцию «Вторая жизнь бумаги», пишет газета «Волжская новь».
Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры. На вырученные деньги организаторы купили 100 кг сахарного песка, который передали Верхнеуслонскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.
Ежегодно в дни летних каникул в Верхнем Услоне открываются курсы для детей. В этом году дети также изучали суры Корана, знакомились с арабской письменностью и принимали участие в благотворительных акциях.
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Благотворительная акция проходила с 1 по 20 июня, ее участникам удалось собрать более полутора тонн макулатуры.
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