В Тетюшском районе торжественно вручили аттестаты выпускникам

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 104 одиннадцатиклассника Тетюшского района Татарстана успешно окончили школу, 14 из них – с медалями, пишет местная газета «Авангард».
В Тетюшах состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов выпускникам.
Руководитель исполкома района Аркадий Семенычев обратился к собравшимся с поздравительной речью. Он отметил, что впереди у них «тысячи дорог и большая жизнь».
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