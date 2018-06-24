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Татар-информ

24 июня 2018, 06:44

Наука и образование

В Тетюшском районе торжественно вручили аттестаты выпускникам

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Четырнадцать одиннадцатиклассников из 104 стали медалистами.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 104 одиннадцатиклассника Тетюшского района Татарстана успешно окончили школу, 14 из них – с медалями, пишет местная газета «Авангард».

В Тетюшах состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов выпускникам.

Руководитель исполкома района Аркадий Семенычев обратился к собравшимся с поздравительной речью. Он отметил, что впереди у них «тысячи дорог и большая жизнь».

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