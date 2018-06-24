(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Заинске отпраздновали Сабантуй. Национальный праздник состоялся в парке имени Рината Фардиева, сообщает «Заинск-информ».
Праздник плуга открылся конными скачками на городском ипподроме. В заездах приняли участие около полусотни лошадей. Посетители заинского парка могли ознакомиться с современной сельхозтехникой, работающей на полях района. Рядом с современными машинами расположились различные приспособления, которыми работали на полях в прежние времена.
В официальной части праздника глава Заинского района Разиф Каримов от своего имени и имени Президента РТ Рустама Минниханова поздравил жителей и гостей города. Затем состоялось награждение передовиков сельского хозяйства. Почетное звание «Батыр весеннего сева» досталось Айдару Галимову – механизатору агрофирмы «Зай».
Большой интерес гостей праздника вызвала площадка, где раскинулось сельское подворье с деревянными избами и домашней живностью. Его хозяева были одеты в национальные костюмы русских, татар, чувашей, кряшен.
На главной сцене Сабантуя состоялся показ театрализованной постановки «Сохраняя традиции» при участии казанского коллектива «Сайдаш». Артисты продемонстрировали национальные танцы, а также некоторые традиционные состязания праздника – борьбу или игру с ложками и куриными яйцами.
Самая азартная часть Сабантуя прошла на спортивной площадке, где зрители наблюдали за борцовскими схватками. Батыром Сабантуя уже в седьмой раз стал Радик Салахов. Ему торжественно вручили барана и автомобиль.
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