Более 400 бюджетных мест предоставит Елабужский институт КФУ очникам в этом году

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(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабужском институте КФУ на бюджетные места смогут поступить 482 абитуриента. Это места на очное отделение. Набор ведется по семи направлениям, сообщили в приемной комиссии вуза.
Кроме того, в этом году институт получил аккредитацию магистерских программ. «Мы набираем 11 желающих выпускников бакалавриата на направление «Образовательная робототехника». Это новая магистерская программа, которая была принята ученым советом. Сегодня плотно работаем с выпускниками профессиональных колледжей, которые чаще всего выбирают заочную форму обучения. В последнее время заочное отделение выбирают и немало школьников», – рассказала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.
Прием документов от абитуриентов в вузе завершится 26 июля, а последний приказ о зачислении выйдет 10 сентября.
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