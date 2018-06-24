Более 400 бюджетных мест предоставит Елабужский институт КФУ очникам в этом году

Набор в одном из старейших вузов страны ведется по семи направлениям.

(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабужском институте КФУ на бюджетные места смогут поступить 482 абитуриента. Это места на очное отделение. Набор ведется по семи направлениям, сообщили в приемной комиссии вуза.

Кроме того, в этом году институт получил аккредитацию магистерских программ. «Мы набираем 11 желающих выпускников бакалавриата на направление «Образовательная робототехника». Это новая магистерская программа, которая была принята ученым советом. Сегодня плотно работаем с выпускниками профессиональных колледжей, которые чаще всего выбирают заочную форму обучения. В последнее время заочное отделение выбирают и немало школьников», – рассказала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

Прием документов от абитуриентов в вузе завершится 26 июля, а последний приказ о зачислении выйдет 10 сентября.



