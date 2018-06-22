Колумбийский блогер снял в Казани пародию на Неймара

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Видеоблогер из Колумбии Кевин Эстебан Ривера Бермудес снял в Казани пародию на футболиста сборной Бразилии Неймара. Ролик размещен в аккаунте Бермудеса в Instargam’е.
Болельщик сборной Колумбии на видео предстал в образе лидера бразильской команды Неймара, который падает при любом удобном случае – не только на поле, но и на улице от касания ребенка и даже от фотовспышки. Видеоблогер высмеял манеру игры бразильца, который склонен к симуляциям и в последнем матче своей команды на чемпионате мира едва не заработал пенальти таким образом.
В Колумбии Бермудес является популярным видеоблогером, его аккаунт в Instagram’е насчитывает 683 тыс. подписчиков. В Казань колумбиец приехал, чтобы поддержать сборную своей страны на чемпионате мира – 24 июня колумбийская команда на стадионе Kazan-Arena сыграет против поляков.
Tu que piensas mi sangre ? Lo que fue @neymarjr hoy en el partido 🤣🤣🤣🤦🏾♂️ @cinescapepro #UnRucioEnRusia mis guayos son @athleticair01 @jon_0711
В своем видео Кевин Эстебан Ривера Бермудес высмеял манеру бразильского футболиста падать на газон при любой возможности.
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