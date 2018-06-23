В Татарстане на пожаре 83-летний мужчина получил серьезные ожоги тела

Пожар в небольшом бревенчатом доме в селе Акзегитово Зеленодольского района республики произошел поздно ночью в субботу, 23 июня.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на пожаре в собственном доме 83-летний мужчина получил серьезные ожоги, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Комонавтов в селе Акзегитово в Зеленодольском районе пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в субботу в 01.20.



К месту ЧП прибыли пожарные ОП «Нурлаты», который обнаружили, что огнем объят небольшой бревенчатый дом, баня и сарай.

Хозяин дома сумел самостоятельно выбраться из здания, но споткнулся на веранде, упал и получил ожоги 35 процентов тела. 83-летнего мужчину спасли и передали в руки медикам скорой помощи, который доставили пострадавшего в Зеленодольскую ЦРБ.

Огонь полностью уничтожил жилой дом, баню и сарай на площади 81 кв. м.