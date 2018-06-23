Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана из-за работы на Трампа

Сандерс заметила, что действия владелицы ресторана характеризуют ее саму.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов города Лексингтона (штат Вирджиния) из-за ее работы на Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Twitter’е.

Сандерс заметила, что действия владелицы ресторана «гораздо больше говорят о ней самой». Кроме того, она подчеркнула, что продолжит одинаково уважительно относится ко всем людям, в том числе и к тем, с которыми не согласна в чем-либо.

Издание The Hill нашло запись официанта ресторана, который прокомментировал инцидент в Facebook’е. По его словам, через пару минут после того, как он начал обслуживать столик Сандерс, владелица выгнала из заведения и ее, и пришедших вместе с ней семерых членов ее семьи.