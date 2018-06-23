Форвард «Нефтехимика» может продолжить карьеру в Калифорнии

Нижнекамец Шафигуллин задрафтован командой «Лос-Анджелес Кингс».

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новый клуб именитого российского нападающего Ильи Ковальчука «Лос-Анджелес Кингс» выбрал на ежегодном драфте Национальной хоккейной лиги нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Булата Шафигуллина. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В рядах первой команды Булат провел 18 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

Двусторонний (то есть допускающий игру и за основу, и за молодежку) контракт игрока с «Нефтехимиком» действует до 30 апреля 2019 года. Пока сложно сказать, рискнет ли он попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира или останется дома.