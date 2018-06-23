Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Поступок Президента Украины рассмешил многих пользователей соцсетей.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии открытия отремонтированного участка дороги Днепр – Запорожье торжественно сорвал закрывавшее дорожный знак полотно.

Украинский лидер отметил в своем Twitter’е, что длина отремонтированного по европейским технологиям участка трассы составляет 23,74 км. По словам Порошенко, средства на ведение работ частично были получены в ходе таможенного эксперимента, а частично поступили из Дорожного фонда.

Поступок Президента Украины вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многих пользователей рассмешило участие политика в малозначительном мероприятии. Возможно, Порошенко стремится напомнить избирателям о себе в преддверии президентских выборов будущего года.