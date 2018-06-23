Футболисты сборной Польши опробовали газон Kazan-Arena перед матчем с Колумбией

Игра второго тура группового этапа чемпионата мира между поляками и колумбийцами пройдет в Казани 24 июня.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Польши провела официальную предматчевую тренировку на стадионе Kazan-Arena, где 24 июня сыграет в матче чемпионата мира против команды Колумбии.

Поляки прилетели в Казань днем 23 июня, а уже вечером провели пресс-конференцию и официальную тренировку на Kazan-Arena.

Встреча сборных Польши и Колумбии пройдет в Казани 24 июня и станет третьим матчем чемпионата мира для столицы Татарстана. В первой игре на турнире поляки уступили сборной Сенегала со счетом 1:2 – единственный гол польской команды забил полузащитник Гжегож Крыховяк.