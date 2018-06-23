Адам Навалка: «Убежден в том, что мы сможем обыграть сборную Колумбии»

Главный тренер сборной Польши прокомментировал расклад сил перед матчем против колумбийской команды в Казани.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Польши Адам Навалка на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира против команды Колумбии в Казани выразил уверенность в том, что его подопечные добьются положительного для себя результата.

Предстоящая игра очень важна для обеих сборных – проигравшая команда значительно снизит свои шансы на попадание в плей-офф. При этом Навалка подчеркнул, что не считает эту игру самой важной за время работы в польской сборной.

«Мы не делим матчи на важные и неважные, к каждой игре мы подходим с максимальным настроем и делаем все, чтобы быть полностью готовыми. Первый матч на этом чемпионате мира мы проиграли, но это не трагедия – поражение стало результатом сложностей, возникших на футбольном поле. Результат в той игре определили детали. Потерпев поражение, мы по-спортивному разозлились и хотим сыграть следующий матч на другом уровне. Завтра мы докажем делом, что готовы победить – я убежден в том, что сможем сделать это», – отметил тренер.

Навалка также добавил, что все решения о стартовом составе команды и тактической модели игры он примет после официальной тренировки на стадионе Kazan-Arena. «Мы с большим уважением относимся к будущему сопернику, эта команда долгое время выступает в стабильном составе, у нее прекрасный тренер. Колумбия здорово подготовлена тактически и технически, ее считают одним из претендентов на победу в группе. Нас ждет интенсивный и интересный матч. Для нас же в первую очередь важно то, что мы сможем сделать на поле», – подчеркнул специалист.

Встреча сборных Польши и Колумбии пройдет в Казани 24 июня и станет третьим матчем чемпионата мира для столицы Татарстана. В первой игре на турнире поляки уступили сборной Сенегала со счетом 1:2 – единственный гол польской команды забил полузащитник Гжегож Крыховяк.