Петр Зелиньски: «Каждый из нас должен сыграть на пике формы, чтобы победить Колумбию»

Полузащитник сборной Польши отметил, что его команде очень важно сдержать лидера колумбийцев Хамеса Родригеса.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной Польши Петр Зелиньски перед матчем чемпионата мира против сборной Колумбии в Казани заявил, что для победы каждый футболист его команды должен сыграть на максимуме своих возможностей.

Игра сборных Польши и Колумбии станет для Казани третьим матчем чемпионата мира – встреча состоится 24 июня в 21 час по Москве.

«Мы сделали выводы после поражения от сборной Сенегала в первом туре: наша команда хотела победить, но не получилось. В матче против колумбийцев мы хотим показать оптимальную форму. Для победы каждый из нас должен сыграть на пике формы», – подчеркнул футболист.

«Родригес? Мы прекрасно знаем, на что он способен. Он уже много лет выступает на высочайшем уровне в лучших клубах мира. Он является локомотивом своей команды, ее движущей силой. На поле он может быть очень опасен, нам важно его сдержать. Вместе с тем мы должны быть готовы противодействовать и другим десяти игрокам соперника», – отметил Зелиньски.