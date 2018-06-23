Арабская Королева взяла приз «Сабантуй-2018»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Четырехлетняя серая кобыла чистокровной арабской породы по имени Арабская Королева стала первой в скачке на 1600 м на приз «Сабантуй-2018». Награда осталась в Татарстане, так как лошадь принадлежит конно-спортивному клубу «Динамо» МВД по РТ.
Понаблюдать за скачками на Казанский ипподром приехали Президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, глава Минспорта Владимир Леонов и ряд других официальных лиц.
Как отметили организаторы соревнований, побороться за призы, а в общей сложности было разыграно 2,6 млн рублей, прибыли лучшие скакуны и жокеи не только со всего Татарстана, но и из многих других регионов России.
Праздник конного спорта продолжался более четырех часов. Всего состоялись десять скаковых стартов и три беговых заезда.
Нижнекамец Шафигуллин задрафтован командой «Лос-Анджелес Кингс».
Игра второго тура группового этапа чемпионата мира между поляками и колумбийцами пройдет в Казани 24 июня.
Главный тренер сборной Польши прокомментировал расклад сил перед матчем против колумбийской команды в Казани.
Президент Татарстана посетил скачки на призы в честь Сабантуя на Казанском ипподроме.
Полузащитник сборной Польши отметил, что его команде очень важно сдержать лидера колумбийцев Хамеса Родригеса.
Полузащитник сборной Польши перед матчем с колумбийцами заявил, что его команда сделала правильные выводы после поражения на чемпионате мира.
Футболист «Монако» и польской сборной сможет выйти на поле в казанском матче чемпионата мира.
Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны.
В столице Татарстана полузащитник будет выступать на правах аренды.
Поводом для проверки стал скандал вокруг ООО «Челны-мясо», которое наклеило на произведенную им свинину стикер с надписью «халяль».
Во втором туре группового этапа чемпионата мира колумбийцы в Казани сыграют со сборной Польши.
В своем втором матче чемпионата мира по футболу в России колумбийцы сыграют в Казани против сборной Польши.
Главный тренер сборной Колумбии прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против поляков в Казани.
По словам главного тренера колумбийской команды, Хамес Родригес хорошо показал себя в тренировочном процессе.
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