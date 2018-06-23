Арабская Королева взяла приз «Сабантуй-2018»

Президент Татарстана посетил скачки на призы в честь Сабантуя на Казанском ипподроме.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Четырехлетняя серая кобыла чистокровной арабской породы по имени Арабская Королева стала первой в скачке на 1600 м на приз «Сабантуй-2018». Награда осталась в Татарстане, так как лошадь принадлежит конно-спортивному клубу «Динамо» МВД по РТ.

Понаблюдать за скачками на Казанский ипподром приехали Президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, глава Минспорта Владимир Леонов и ряд других официальных лиц.

Как отметили организаторы соревнований, побороться за призы, а в общей сложности было разыграно 2,6 млн рублей, прибыли лучшие скакуны и жокеи не только со всего Татарстана, но и из многих других регионов России.

Праздник конного спорта продолжался более четырех часов. Всего состоялись десять скаковых стартов и три беговых заезда.