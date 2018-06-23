Помпео заявил о своей уверенности во встрече с Лавровым

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о своей уверенности в грядущей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал MSNBC.
При этом Помпео заметил, что не знает, поедет ли в Москву, однако уверен в проведении переговоров.
По словам госсекретаря, он несколько раз уже беседовал с Лавровым, и эти беседы были достаточно хорошими. Однако обе стороны выражали недовольство по различным поводам, добавил Помпео.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию. По информации ряда СМИ, целью поездки должна стать подготовка встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.
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