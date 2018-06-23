Гжегож Крыховяк: Хотим избежать повторения ошибок матча против сборной Сенегала

Полузащитник сборной Польши перед матчем с колумбийцами заявил, что его команда сделала правильные выводы после поражения на чемпионате мира.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перед матчем чемпионата мира против команды Колумбии в Казани подчеркнул, что его команда хочет избежать повторения ошибок матча против Сенегала.

Для поляков дебют на чемпионате мира в России получился неудачным – подопечные Адама Навалки уступили команде Сенегала со счетом 1:2. Единственный «польский» гол в этой игре забил как раз Крыховяк.

«Мы пропустили два гола в том матче по собственной вине и хотим избежать повторения таких ошибок. Перед матчем против сборной Колумбии мы сделали необходимые выводы: мы сосредоточены на своей игре и намерены показать лучший футбол. И мы, и колумбийцы оказались в аналогичной ситуации после первого тура (обе команды проиграли стартовые матчи – прим. Т-и), поэтому в предстоящей игре мы настроены заполучить три очка. Для этого мы должны играть лучше, чем в матче против Сенегала», – отметил Крыховяк.

Сборные Польши и Колумбии встретятся в Казани завтра, 24 июня, в рамках матча второго тура группы H чемпионата мира. Игра начнется в 21.00 по Москве.