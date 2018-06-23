Гжегож Крыховяк: Хотим избежать повторения ошибок матча против сборной Сенегала

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перед матчем чемпионата мира против команды Колумбии в Казани подчеркнул, что его команда хочет избежать повторения ошибок матча против Сенегала.
Для поляков дебют на чемпионате мира в России получился неудачным – подопечные Адама Навалки уступили команде Сенегала со счетом 1:2. Единственный «польский» гол в этой игре забил как раз Крыховяк.
«Мы пропустили два гола в том матче по собственной вине и хотим избежать повторения таких ошибок. Перед матчем против сборной Колумбии мы сделали необходимые выводы: мы сосредоточены на своей игре и намерены показать лучший футбол. И мы, и колумбийцы оказались в аналогичной ситуации после первого тура (обе команды проиграли стартовые матчи – прим. Т-и), поэтому в предстоящей игре мы настроены заполучить три очка. Для этого мы должны играть лучше, чем в матче против Сенегала», – отметил Крыховяк.
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