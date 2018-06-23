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Алексей Анисимов

23 июня 2018, 19:42

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Защитник сборной Польши Камиль Глик восстановился от травмы перед игрой с Колумбией

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Фото: Ильнар Тухбатов


Футболист «Монако» и польской сборной сможет выйти на поле в казанском матче чемпионата мира.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок французского «Монако» и сборной Польши Камиль Глик восстановился после травмы и сможет принять участие в матче чемпионата мира против команды Колумбии, который пройдет 24 июня в Казани. Об этом на пресс-конференции сообщил наставник польской команды Адам Навалка.

По словам тренера, он еще не принял решение о составе команды на предстоящий матч против колумбийцев. «Сыграет Глик завтра или нет, я решу после тренировки. Он работал с командой все это время, наверстывая упущенное. Я рад, что Камиль обретает хорошую форму. Мы хотим, чтобы он вернулся в команду, но пока не знаем, пришло для этого время или нет», – подчеркнул специалист.

Также главный тренер польской сборной добавил, что в матче против колумбийцев его команда может улучшить свою игру во всех компонентах. «У нас хорошо получалось выходить в атаку, но мы правильно использовали время, которое у нас было при подготовке к этому матчу. Мы хорошо готовы, и важную роль сыграет психология – в команде произошли позитивные перемены, появилась дополнительная энергия, есть спортивная злость после поражения от Сенегала. Это и есть наша мотивация сыграть еще лучше», – отметил Навалка.

Встреча сборных Польши и Колумбии пройдет в Казани 24 июня и станет третьим матчем чемпионата мира для столицы Татарстана. В первой игре на турнире поляки уступили сборной Сенегала со счетом 1:2 – единственный гол польской команды забил полузащитник Гжегож Крыховяк. 

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