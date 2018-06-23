Лукашенко допустил потерю Беларусью независимости

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что плохие экономические результаты могут привести к потере независимости страны. Об этом он заявил в ходе поездки в Шкловский район, сообщает телеканал ОНТ.
Белорусский лидер подчеркнул, что причиной невыполнения поставленных задач может стать только смерть, и добавил, что вся страна находится «на фронте».
По словам Лукашенко, в случае экономического провала Беларусь либо войдет «в состав какого-то государства», либо о нее «будут просто вытирать ноги» или даже,«развяжут войну, как на Украине». При этом он не стал уточнять источник, от которого исходит угроза белорусской государственности.
Работников сельского хозяйства Президент Беларуси призвал соблюдать технологии и придерживаться установленных планов, чтобы скоро не пришлось «пойти по миру без штанов».
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