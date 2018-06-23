Казанский «Рубин» подписал контракт с игроком «Ростова» Байрамяном

В столице Татарстана полузащитник будет выступать на правах аренды.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). «Рубин» арендовал у «Ростова» полузащитника Хорена Байрамяна, игрок будет выступать в столице Татарстана до окончания сезона 2018/2019. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Байрамян стал третьим футболистом, подписанным «Рубином» в этом межсезонье. Ранее полноценные контракты с клубом подписали Вячеслав Подберезкин, арендованный у «Краснодара», и защитник словенской «Олимпии» Филип Уремович.

Интересно, что в российской Премьер-лиге Байрамян дебютировал за «Ростов» как раз в матче против «Рубина» в 2011 году.