Сборная Колумбии провела предматчевую тренировку на стадионе Kazan-Arena

Во втором туре группового этапа чемпионата мира колумбийцы в Казани сыграют со сборной Польши.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Колумбии по футболу провела предматчевую тренировку на стадионе Kazan-Arena, где 24 июня сыграет в матче чемпионата мира против команды Польши.

На тренировке в общей группе работал Хамес Родригес, который является одной из главных звезд колумбийской команды. Первый матч колумбийцев на турнире против сборной Японии Родригес начал на скамейке запасных из-за мышечных проблем, однако в игре против сборной Польши он, скорее всего, выйдет в стартовом составе.

Матч сборных Колумбии и Польши станет третьей игрой чемпионата мира по футболу в Казани – он состоится на стадионе Kazan-Arena 24 июня. Игра начнется в 21 час по Москве. После первого тура обе команды не набрали ни одного очка: поляки со счетом 1:2 уступили сборной Сенегала, а колумбийцы с таким же результатом проиграли команде Японии.