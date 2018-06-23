Футболист сборной Колумбии Ариас рассказал, как остановить одного из лучших форвардов мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной Колумбии по футболу Сантьяго Ариас перед матчем своей команды на чемпионате мира против сборной Польши рассказал, как остановить одного из лучших нападающих планеты Роберта Левандовски.
Встреча колумбийцев с поляками пройдет в Казани завтра, 24 июня. Для обеих команд предстоящий матч имеет важное турнирное значение – проигравший с большой долей вероятности не сможет пробиться в плей-офф.
«Левандовски – главная сильная сторона сборной Польши, но наши тренеры разработали план, как сыграть против него. Мы изучаем все, что он делает – и на первом, и на втором этаже. К нему нужно приклеиться, не отходить от него и всегда опекать. Мы знаем, как будем играть в атаке и в защите. Мы уже говорили: мы отдаем себе отчет, что все матчи очень сложны. В предыдущем матче мы много ошибались, но разобрали эти ошибки. Мы хотим обыграть Польшу и показать, что мы достойны победы. С точки зрении психологии мы готовы к этой и следующим играм. Наша цель – выйти из группы, мы готовы к этому», – подчеркнул Ариас.
Матч сборных Колумбии и Польши станет третьей игрой чемпионата мира по футболу в Казани – он состоится на стадионе Kazan-Arena 24 июня. Игра начнется в 21 час по Москве. После первого тура обе команды не набрали ни одного очка: поляки со счетом 1:2 уступили сборной Сенегала, а колумбийцы с таким же результатом проиграли команде Японии.
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