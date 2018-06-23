Хосе Пекерман: Матч против сборной Польши в Казани будет для нас решающим

Главный тренер сборной Колумбии прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против поляков в Казани.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира против сборной Польши назвал предстоящую игру решающей для обеих команд.

Встреча пройдет в Казани завтра, 24 июня. И колумбийцы, и поляки проиграли свои первые матчи на турнире, поэтому теперь у них нет права на ошибку – команда, уступившая в очной встрече, с большой долей вероятности не выйдет в плей-офф.

«Обе команды будут пытаться выиграть, поэтому матч получится интенсивным. Нам необходимо выйти на эту игру с хорошим настроем и по максимуму использовать наши возможности, потому что один гол может стать решающим. На этом мундиале очень мало волевых побед, команда, забившая первой, получает преимущество и возможность контролировать ход матча. Эта игра станет для нас решающей. Если мы будем играть хорошо, то сможем навязать наш стиль», – подчеркнул Пекерман.

Наставник колумбийцев также оценил соперника его команды по предстоящему матчу. «Это очень хорошая, надежная команда – они замечательно провели товарищеские матчи, уверенно играли в отборочном цикле. Их игроки выступают в лучших клубах мира, хорошо готовы физически и технически, у них богатый опыт. Это команда, которая имеет неплохие шансы на выход из группы. Их матч против сборной Сенегала – не показатель: все могут ошибаться, и мы в том числе. Мы относимся к сборной Польши с большим уважением, это будет сложный соперник», – добавил тренер.

По словам специалиста, после поражения от сборной Японии команда работала над психологией и игровыми качествами. «Мы плохо начали, но у нас ровная группа, матчи будут сложными для всех команд. Вообще, отдыхать на мундиале не приходится, сразу после матча с Японией мы стали готовиться к следующей игре. Мы будем стараться показать наилучший результат, действовать эффективно и не терять концентрацию в ключевые моменты игры. В этом матче мы сделаем ставку на важных игроков, которые на момент старта мундиаля были не в лучшей форме. Нам необходимо восстановить уверенность в себе. Сложности бывают, но мы должны оставаться единым организмом и вместе добиваться результата. Мои игроки способны на это», – заключил Пекерман.

Матч сборных Колумбии и Польши станет третьей игрой чемпионата мира по футболу в Казани – он состоится на стадионе Kazan-Arena 24 июня. Игра начнется в 21 час по Москве.