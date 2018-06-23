Главное
ГЖФ: Поправки в закон о долевом строительстве не изменят структуру взносов

Алексей Анисимов

23 июня 2018, 17:56

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Пекерман прокомментировал участие Родригеса в матче против сборной Польши в Казани

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов

По словам главного тренера колумбийской команды, Хамес Родригес хорошо показал себя в тренировочном процессе.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман перед матчем против команды Польши в Казани рассказал, выйдет ли в стартовом составе главная звезда колумбийцев Хамес Родригес.

Первый матч сборной Колумбии на чемпионате мира Родригес начал на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. «Это очень важный игрок для нас. Хамес в хорошей форме, он отлично показал себя в тренировочном процессе и провел некоторое время на поле в предыдущей игре. Это придало ему уверенность. В его игре были недостатки, но он много работал. Мы ждем, что он сможет выложиться на сто процентов», – подчеркнул Пекерман.

Наставник колумбийцев также рассказал о возможных изменениях в составе команды. «В прошлом матче (против сборной Японии – прим. Т-и) были ситуации, которые нам нужно пересмотреть. Мы знаем, что у нас есть большой выбор игроков с разными характеристиками. При определении стартового состава мы будем учитывать их форму и состояние. Изменения в составе возможны в каждом матче, у нас есть разные варианты, которые мы можем использовать. Сейчас невозможно сказать, кто выйдет на поле с первых минут», – пояснил он.

«У нас есть как опытные игроки, так и молодежь. Некоторые из них еще должны встроиться в игру, кто-то уже показал свои лучшие качества. Мы должны с уверенность подходить к каждому матчу и проявлять терпение, оставаться в игре и верить в то, что мы делаем. Тогда молодые ребята будут учиться и расти. Надеемся, что нам удастся найти баланс между молодежью и опытными футболистами», – добавил главный тренер.

Матч сборных Колумбии и Польши станет третьей игрой чемпионата мира по футболу в Казани – он состоится на стадионе Kazan-Arena 24 июня и начнется в 21 час по Москве. После первого тура обе команды не набрали ни одного очка: поляки со счетом 1:2 уступили сборной Сенегала, а колумбийцы с таким же результатом проиграли команде Японии. 

Следующая новость

Хосе Пекерман: Матч против сборной Польши в Казани будет для нас решающим

Новости дня
18:25
Футболист сборной Колумбии Ариас рассказал, как остановить одного из лучших форвардов мира

В своем втором матче чемпионата мира по футболу в России колумбийцы сыграют в Казани против сборной Польши.

18:18
Хосе Пекерман: Матч против сборной Польши в Казани будет для нас решающим

Главный тренер сборной Колумбии прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против поляков в Казани.

18:10
На Президента Зимбабве совершено покушение
17:56
Пекерман прокомментировал участие Родригеса в матче против сборной Польши в Казани

По словам главного тренера колумбийской команды, Хамес Родригес хорошо показал себя в тренировочном процессе.

17:41
Сирийская армия отразила атаку боевиков на юге страны
17:16
Александр Домогаров сыграет в фильме «Гардемарины-4»
17:02
Украинская писательница предложила переименовать Россию в Московию
16:41
Самолет с болельщиками из Перу задымился на подлете к Тюмени
16:25
МИД России счел резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистской
16:10
Скончался барабанщик и основатель группы Pantera
16:00
Журналисты со всего мира погуляли на татарском Сабантуе

Пятьдесят журналистов из Британии, Аргентины, Эквадора, Японии, Колумбии, Германии, Испании и Австралии посетили татарский национальный праздник.

15:58
Путин призвал выпускников не ограничиваться лайками в соцсетях
15:40
В Казани состоялась презентация книги о татарском ученом Каюме Насыри

В книге описывается биография и просветительская деятельность выдающегося татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века.

15:27
В Чистополе утонул 70-летний мужчина

Пенсионер отправился рыбачить на реку Прость утром в пятницу, 22 июня, но домой так и не вернулся.

15:22
Главный федеральный инспектор по РТ поздравил татарстанцев с Сабантуем

Ренат Тимерзянов выступил на Сабантуе с поздравлением от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаиля Бабича.

15:04
В Агрызе стартовал всероссийский проект «Зеленый фитнес»

Каждую субботу с 9 утра на зеленом газоне спорткомпекса «Олимп» профессиональные тренеры будут проводить бесплатные уроки для горожан.

15:01
В Татарстане нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад на Волге

В субботу, 16 июня, мужчина ушел на рыбалку вблизи населенного пункта Теньки и больше не выходил на связь.

14:50
В российских аэропортах появятся гостиницы
14:38
Сборная Польши прилетела в Казань на матч чемпионата мира

В столице Татарстана польская команда 24 июня на «Казань Арене» сыграет против команды Колумбии.

14:36
В Киеве заявили о готовности обменять осужденных россиян
14:22
Австралийские футболисты посмотрят Казань во время выходного на ЧМ-2018

Сборная Австралии базируется в Казани на время мундиаля.

14:08
Казанская галерея «Хазине» устроит показ рестроспектив великих футбольных матчей сборной России
13:54
Премьер-министр РТ Алексей Песошин стал почетным гостем на Сабантуе в Набережных Челнах

Глава правительства РТ вместе с руководителем Автограда показали свои навыки, распиливая бревно на деревенских «козлах».

13:40
РЕТА наградит испанских футболистов Иско и Пике за спасение птиц на матче ЧМ-2018 в Казани

Спортсмены получат сертификаты «Герой для животных».

13:26
В Казани испекли 26-килограммовый перемяч

Диаметр перемяча превысил 1 метр.

События

23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить

23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани

22 июня«Четвертый татарин» Фаттахов: что известно о новом министре по делам молодежи Татарстана

22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики

22 июняЖители «Салават Купере» два года ведут войну с ворами и вандалами

22 июняИспанская пресса: Наша сборная столкнулась с Ираном в Казани – городе мусульман

22 июня22 – 24 июня в Казани: Сабантуй, Фестиваль болельщиков, The Kremlin Confederation of ART