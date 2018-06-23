Пекерман прокомментировал участие Родригеса в матче против сборной Польши в Казани

По словам главного тренера колумбийской команды, Хамес Родригес хорошо показал себя в тренировочном процессе.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман перед матчем против команды Польши в Казани рассказал, выйдет ли в стартовом составе главная звезда колумбийцев Хамес Родригес.

Первый матч сборной Колумбии на чемпионате мира Родригес начал на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. «Это очень важный игрок для нас. Хамес в хорошей форме, он отлично показал себя в тренировочном процессе и провел некоторое время на поле в предыдущей игре. Это придало ему уверенность. В его игре были недостатки, но он много работал. Мы ждем, что он сможет выложиться на сто процентов», – подчеркнул Пекерман.

Наставник колумбийцев также рассказал о возможных изменениях в составе команды. «В прошлом матче (против сборной Японии – прим. Т-и) были ситуации, которые нам нужно пересмотреть. Мы знаем, что у нас есть большой выбор игроков с разными характеристиками. При определении стартового состава мы будем учитывать их форму и состояние. Изменения в составе возможны в каждом матче, у нас есть разные варианты, которые мы можем использовать. Сейчас невозможно сказать, кто выйдет на поле с первых минут», – пояснил он.

«У нас есть как опытные игроки, так и молодежь. Некоторые из них еще должны встроиться в игру, кто-то уже показал свои лучшие качества. Мы должны с уверенность подходить к каждому матчу и проявлять терпение, оставаться в игре и верить в то, что мы делаем. Тогда молодые ребята будут учиться и расти. Надеемся, что нам удастся найти баланс между молодежью и опытными футболистами», – добавил главный тренер.

Матч сборных Колумбии и Польши станет третьей игрой чемпионата мира по футболу в Казани – он состоится на стадионе Kazan-Arena 24 июня и начнется в 21 час по Москве. После первого тура обе команды не набрали ни одного очка: поляки со счетом 1:2 уступили сборной Сенегала, а колумбийцы с таким же результатом проиграли команде Японии.