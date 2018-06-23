Украинская писательница предложила переименовать Россию в Московию

По мнению Ларисы Ницой, настоящими русскими являются украинцы.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Известная своими скандальными высказываниями украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

«Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы – те, кто украли», – заявила Ницой, обвинив Россию в краже у Украины названия «Русь».

При этом она добавила, что украинцы и являются настоящими русскими, а русские якобы называли себя московитами до тех пор, пока им это не запретила Екатерина II.

В действительности Московией и московитами православное население Московского государства называли в Польше и Великом княжестве Литовском, откуда эти наименования проникли к западноевропейским географам.

Первоначально термит «московит» означал просто подданного московского царя. Однако когда жители нынешних Украины и Беларуси начали отделять себя от жителей Русского государства, он приобрел и этнический смысл. Православных жителей же Речи Посполитой и они сами, и их соседи-католики именовали «русинами».

Противопоставление «московитов» «истинным русским» актуализировалось у некоторых идеологов украинского национализма. Переименовать Россию в Московию в 2015 году предлагала депутат Верховной Рады от Радикальной партии Оксана Корчинская.