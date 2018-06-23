Самолет с болельщиками из Перу задымился на подлете к Тюмени

Экипаж сумел благополучно посадить лайнер на одном двигателе.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Вылетевший из Екатеринбурга самолет АTR-72 авиакомпании Utair с болельщиками чемпионата мира по футболу, следовавшими в Москву через Тюмень, благополучно сел на одном двигателе в тюменском аэропорту «Рощино», сообщает пресс-служба Росавиации.

Недалеко от Тюмени в салон самолета через систему кондиционирования попал воздух, задымленный из-за перегретого масла. Вскоре в салон вновь начал поступать чистый воздух.

Как такового возгорания двигателя не произошло, экипаж контролировал ситуацию. Пассажиры покинули борт в обычном режиме, отмечается в сообщении ведомства.

Расследованием инцидента занялись комиссия Тюменского управления Росавиации и сам авиаперевозчик. Ведется проверка двигателя, не попал ли в него посторонний предмет при заходе на посадку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Все 43, согласно предварительным данным, перуанских фаната по расписанию вылетели в Москву, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Тюмени.