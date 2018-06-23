МИД России счел резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистской

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ отреагировало на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к выводу российских войск из Приднестровья. Комментарий Департамента информации и печати МИД размещен на сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел заметили, что большинство стран предпочло воздержаться или проголосовать против внесенного Молдовой проекта документа (резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 15, а воздержались – 83 – прим. Т-и).
МИД уверен, что конфликт 1992 года был заморожен «только благодаря своевременному вмешательству российских войск» и контингент Вооруженных сил РФ продолжает оставаться «гарантом мира и стабильности в Приднестровье».
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в руководстве самой Молдовы нет единства относительно резолюции Генассамблеи. Ранее о связанных с нею рисках предупредил Президент страны Игорь Додон.
В связи с вышеизложенным МИД охарактеризовал резолюцию ГА как «откровенный рекламно-пропагандистский ход» некоторых молдавских политиков перед выборами в парламент и выразил надежду на ответственное поведение партнеров России.
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