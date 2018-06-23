Журналисты со всего мира погуляли на татарском Сабантуе

Пятьдесят журналистов из Британии, Аргентины, Эквадора, Японии, Колумбии, Германии, Испании и Австралии посетили татарский национальный праздник.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Березовой роще казанского поселка Мирный прошел городской Сабантуй, который посетили представители самых разных уголков земного шара. Среди них были 50 аккредитованных в городском пресс-центре ЧМ-2018 журналистов из Великобритании, Аргентины, Эквадора, Японии, Колумбии, Германии, Испании и Австралии, которые благодаря празднику смогли познакомиться с культурой народов Татарстана.

На празднике были организованы несколько площадок от разных районов республики, на каждой царила особенная атмосфера. Где-то можно было погулять вместе с кряшенами, где-то вместе с татарами, русские также предоставили свою программу. Гуляя среди площадок, иностранцы участвовали в национальных конкурсах и угощались национальными блюдами. По их виду было понятно, что они плохо понимали смысл некоторых соревнований, но это совсем не останавливало их.

Журналист из Колумбии Диас Гонсалес участвовал в конкурсе на перетягивание палки, и ему даже удалось выиграть. Правда. он не сразу понял, что ему вручили в качестве приза.

«Здесь нарисована девушка с ветками, я думаю, что это как-то связано с агрокультурой», – сказал колумбиец. Коллеги объяснили ему, что это шапка для бани, на которой вышита девушка с березовым веником. Гонсалес очень удивился и сказал, что хотел бы посетить русскую баню.

«Организация праздника просто великолепна! Очень чисто, и почти нет алкоголя. Я только попробовал медовуху, совсем немного, – очень вкусно», – отметил он.

Испанец Джон Хаеро из Валенсии тоже поучаствовал в конкурсе. Ему предложили разбить горшок с помощью палки с завязанными глазами. Он никак не мог справиться с задачей, но это его ни чуть не расстраивало. Во время конкурса он пританцовывал и смеялся.

«Все прекрасно, чудесно! Мне очень понравилось! Вообще я больше люблю сальсу, но с татарскими танцами и музыкой мне тоже было интересно познакомиться. Я уверен, что у меня останутся хорошие воспоминания о вашем празднике», – заметил он.

Затем журналистов пригласили на главный майдан. На праздничную площадь вышли около сотни артистов в разноцветных национальных костюмах. Корреспонденты сразу же схватились за свои фотоаппараты, чтобы запечатлеть увиденное.

Выходя с майдана, гости Казани весело напевали национальные мотивы, а один из них не удержался и начал танцевать, напевая только что услышанную татарскую мелодию. Иностранца сразу же окружила толпа, подбадривая его аплодисментами.

После праздника журналистов пригласили отведать национальные блюда. Стол ломился от угощений, которые предоставили фермеры Татарстана. Иностранцев угостили крапивным супом в горшочках, тутырмой, казылыком, кыстыбыями и многим другим. А на десерт им подали чай с душицей, чак-чак и губадию. Большинство из предложенных блюд гости попробовали впервые.

«Мне понравилось ощущение радости, которое исходит от людей. Очень вкусная еда – я чего только не попробовал! Мясо, чак-чак, пахлава и очень вкусные вина. Некоторые из этих блюд я попробовал первый раз в жизни! Мне понравились яркие национальные костюмы! Я очень хотел бы сюда вернуться», – поделился впечатлениями колумбиец Рамирес Сантана.

Все журналисты восторженно рассказывали об увиденном и делились впечатлениями друг с другом. Они не ожидали, что во время чемпионата мира по футболу им удастся так повеселиться.

«Это был суперопыт, я увидел, что такое Россия, своими глазами. Я был в Саранске, Москве и Казани – у вас здесь все очень дружные, любезные и щедрые. А еще у вас очень много еды, от голода вы точно не умрете», – с улыбкой заметил колумбийский журналист Диас Гонсалес.