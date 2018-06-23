Пенсионер отправился рыбачить на реку Прость утром в пятницу, 22 июня, но домой так и не вернулся.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Чистополе утонул 70-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пропаже 70-летнего мужчины пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 вечером в пятницу, 22 июня. Родные пропавшего сообщили, что мужчина утром оправился рыбачить на реку Прость и больше на связь не выходил.

На предполагаемое место ЧП прибыли сотрудники ПСЧ №67 И ГИМС, а также родственники мужчины на лодках. Родные помогали спасателям в поисках рыбака.

Перевернутая пустая лодка пропавшего пенсионера была обнаружена в трех км от берега на островке в камышах. Через некоторое время водолазы нашли тело рыбака. Погибшего вытащили из воды и отвезли на берег, где тело передали сотрудникам правоохранительных органов.



