Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Чистополе утонул 70-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пропаже 70-летнего мужчины пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 вечером в пятницу, 22 июня. Родные пропавшего сообщили, что мужчина утром оправился рыбачить на реку Прость и больше на связь не выходил.
На предполагаемое место ЧП прибыли сотрудники ПСЧ №67 И ГИМС, а также родственники мужчины на лодках. Родные помогали спасателям в поисках рыбака.
Перевернутая пустая лодка пропавшего пенсионера была обнаружена в трех км от берега на островке в камышах. Через некоторое время водолазы нашли тело рыбака. Погибшего вытащили из воды и отвезли на берег, где тело передали сотрудникам правоохранительных органов.
Следующая новость
Во втором туре группового этапа чемпионата мира колумбийцы в Казани сыграют со сборной Польши.
В своем втором матче чемпионата мира по футболу в России колумбийцы сыграют в Казани против сборной Польши.
Главный тренер сборной Колумбии прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против поляков в Казани.
По словам главного тренера колумбийской команды, Хамес Родригес хорошо показал себя в тренировочном процессе.
Пятьдесят журналистов из Британии, Аргентины, Эквадора, Японии, Колумбии, Германии, Испании и Австралии посетили татарский национальный праздник.
В книге описывается биография и просветительская деятельность выдающегося татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века.
Пенсионер отправился рыбачить на реку Прость утром в пятницу, 22 июня, но домой так и не вернулся.
Ренат Тимерзянов выступил на Сабантуе с поздравлением от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаиля Бабича.
Каждую субботу с 9 утра на зеленом газоне спорткомпекса «Олимп» профессиональные тренеры будут проводить бесплатные уроки для горожан.
В субботу, 16 июня, мужчина ушел на рыбалку вблизи населенного пункта Теньки и больше не выходил на связь.
В столице Татарстана польская команда 24 июня на «Казань Арене» сыграет против команды Колумбии.
Сборная Австралии базируется в Казани на время мундиаля.
Глава правительства РТ вместе с руководителем Автограда показали свои навыки, распиливая бревно на деревенских «козлах».
Спортсмены получат сертификаты «Герой для животных».
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани