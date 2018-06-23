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Татар-информ

23 июня 2018, 15:22

Общество

Главный федеральный инспектор по РТ поздравил татарстанцев с Сабантуем

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Фото: Салават Камалетдинов

Ренат Тимерзянов выступил на Сабантуе с поздравлением от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаиля Бабича.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Главный федеральный инспектор Татарстана Ренат Тимерзянов поздравил жителей и гостей Татарстана с Сабантуем от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Об этом сообщает аппарат главного федерального инспектора по РТ.

Празднование Сабантуя прошло в поселке Мирный 23 июня. Мероприятие также посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

После концерта высокие гости выступили с поздравлениями по случаю праздника.

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