Главный федеральный инспектор по РТ поздравил татарстанцев с Сабантуем

Рекомендуем
Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Главный федеральный инспектор Татарстана Ренат Тимерзянов поздравил жителей и гостей Татарстана с Сабантуем от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Об этом сообщает аппарат главного федерального инспектора по РТ.
Празднование Сабантуя прошло в поселке Мирный 23 июня. Мероприятие также посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
После концерта высокие гости выступили с поздравлениями по случаю праздника.
Следующая новость
Пятьдесят журналистов из Британии, Аргентины, Эквадора, Японии, Колумбии, Германии, Испании и Австралии посетили татарский национальный праздник.
В книге описывается биография и просветительская деятельность выдающегося татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века.
Пенсионер отправился рыбачить на реку Прость утром в пятницу, 22 июня, но домой так и не вернулся.
Ренат Тимерзянов выступил на Сабантуе с поздравлением от имени полпреда Президента РФ в ПФО Михаиля Бабича.
Каждую субботу с 9 утра на зеленом газоне спорткомпекса «Олимп» профессиональные тренеры будут проводить бесплатные уроки для горожан.
В субботу, 16 июня, мужчина ушел на рыбалку вблизи населенного пункта Теньки и больше не выходил на связь.
В столице Татарстана польская команда 24 июня на «Казань Арене» сыграет против команды Колумбии.
Сборная Австралии базируется в Казани на время мундиаля.
Глава правительства РТ вместе с руководителем Автограда показали свои навыки, распиливая бревно на деревенских «козлах».
Спортсмены получат сертификаты «Герой для животных».
Диаметр перемяча превысил 1 метр.
Авария произошла сегодня утром на улице Моторная.
В Березовой Роще собрались десятки тысяч казанцев и гостей столицы.
Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства РТ.
Видеоролики «Сабан to you» рассказывают о традиционных конкурсах одного из самых ярких праздников Татарстана.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани