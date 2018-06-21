Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Татарстане нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад на Волге, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 68-летний мужчина ушел на рыбалку к населенному пункту Теньки Камско-Устьинского района республики в субботу, 16 июня. Больше мужчина на связь не выходил.
Со вторника велась поисковая операция вблизи Теньков, а также на реке Мордовка и на Волге. Спасатели осматривали акваторию рек, а так же прочесывали километры береговой линии. К поискам рыбака подключили беспилотный летательный аппарат «Фантом-3». С его помощью были осмотрены пять километров реки Мордовка и берег реки Волга, а также четыре километра Волги. Из-за сильного ветра и ливня поиски были приостановлены.
Сегодня около половины двенадцатого утра поступило сообщение, что на Волге найдено тело мужчины. Труп доставили на берег, где его опознали родственники.
Причины трагедии устанавливаются.
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